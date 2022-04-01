37 дней войны: ВСУ восстанавливают контроль над отдельными украинскими сёлами

Идёт тридцать седьмой день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению.

По оперативным данным Генерального штаба Вооружённых Сил Украины, Российская Федерация продолжает проводить полномасштабную вооружённую агрессию против Украины.

«Российский враг продолжает наносить системные ракетные, бомбовые и авиаудары по критической инфраструктуре, правительственным зданиям и жилым районам украинцев. Российские оккупационные силы перегруппируются и, скорее всего, сосредоточатся на наступательной операции в Восточной оперативной зоне», — говорится в оперативных новостях Генштаба.

Отмечается, что враг проводит частичный вывод своих подразделений с Полесского и Сиверского направлений, одновременно готовясь переместить дополнительные подразделения (резервистов) Восточного военного округа для ведения боевых действий на территории Украины.

На Волынском направлении подразделения Вооружённых Сил Республики Беларусь принимают меры по усилению защиты белорусско-украинской границы.

На Полесском направлении враг активных действий не проводил. Основные усилия у него были направлены на оборону ранее оккупированных границ, перегруппировку и вывод войск на территорию Республики Беларусь для восстановления боеспособности. Для обеспечения вывода своих подразделений российский враг минирует местность и инфраструктуру, использует артиллерию.

Подразделения ВСУ восстановили контроль над населёнными пунктами Демидив, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровычи, Жовтневе, Глыбовка, Ясногородка, Талакун, Суколучье, Липовка, Гавронщина, Маковыще, Николаевка, Хмильна.

На Сиверском направлении враг продолжает блокаду города Чернигов. При этом идёт перемещение войск ЦВК в районы, расположенные на небольшом расстоянии от государственной границы Украины. После ухода противника ВСУ взяли под свой контроль населённые пункты Рудня, Шевченково, Бобрык, Старый Басан, Новый Басан, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

На Слобожанском направлении противник продолжает блокаду Харькова и осуществляет артиллерийский обстрел города. Отмечается дополнительная доставка боеприпасов для артиллерийских установок.

На Изюмском направлении враг продолжает контролировать Изюм и удерживает понтонные переходы через реку Сиверский Донец в целях обеспечения наступательных действий. В течение суток противник вёл безуспешные бои в направлении населённого пункта Малая Комишуваха, однако был остановлен.

На Донецком направлении противник продолжает вести огневые и штурмовые действия в некоторых районах. Продолжает наносить авиаудары по населённым пунктам. Основные усилия направлены на взятие под контроль населённых пунктов Попасная и Рубежное, а также установление полного контроля над городом Мариуполем.

В районе Южный Буг подразделения оккупационных сил продолжают обстреливать позиции украинских войск. В целях улучшения тактической обстановки противник попытался провести наступательные действия в направлении села Александровка.

Как сообщала Одесса News, Вооружённые силы Украины вернули под контроль 11 населённых пунктов в Херсонской области.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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