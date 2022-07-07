С прифронтовых районов эвакуируют детдома, одесских детей отправляют в Литву

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала об эвакуации детских домов с прифронтовых территорий, в частности, Одесской области, на очереди – Черниговская, Запорожская и Харьковская области.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

“Мы занимаемся эвакуацией с прифронтовых территорий. В частности – детских домов. Я сейчас напрямую контролирую процессы. Сегодня очередные детские дома были эвакуированы из прифронтовых регионов. В частности, из Одесской области. На очереди – Черниговская, Запорожская, Харьковская. Все эти области готовят документы, и я надеюсь, детки уже скоро будут в безопасности”, — рассказала Верещук.

По информации официального сайта «Одесса» горсовета, ещё одна группа детей из Одессы временно эвакуирована в более безопасные места. На этот раз в Каунас (Литовская Республика) отправлены 16 маленьких детишек из Городского специализированного дома ребёнка №1 вместе с сопровождающими.

«Эта группа будет находиться под временной защитой в Доме социальной заботы Vija на территории Литвы. Визит организован совместно с муниципалитетом города-партнёра Клайпеда, с которым Одессу связывают уже 18 лет плодотворного сотрудничества», — говорится в сообщении.

«Мы очень благодарны Посольству Украины в Литовской Республике, министерствам соцполитики Украины и Литвы, и всем, благодаря кому эта поездка стала возможной. Мы уверены, что очень скоро наши дети вернутся в мирную Одессу и Украину», — отметила заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года 45 человек с инвалидностью из Одесской области выехали на реабилитацию в реабилитационный Центр в немецкий город Регенсбург.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod