В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Гончаров, светлая память

26 ноября 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Ивановка Купянского района Харьковской области погиб житель села Ларжанка Одесской области Владимир Гончаров.

Об этом сообщила в Facebook Сафьяновская поселковая территориальная община.

Владимир Гончаров был инспектором пограничной службы второй категории, оператором беспилотного авиационного комплекса группы управления огневого отделения третьего отдела пограничной службы четвертой пограничной комендатуры быстрого реагирования мобильного пограничного отряда воинской части.

До войны Владимир работал докером-механизатором в Измаильском порту.

Госпогранслужба о церемонии прощания с бойцом сообщила 9 декабря.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в ноябре 2023 года во время действий по освобождению оккупированной территории Украины от российских захватчиков военнослужащего Станислава Гаврилуцы, жителя села Ройлянка Успеновской территориальной громады Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сафьяновская сельтергромада/Facebook, Госпогранслужба

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