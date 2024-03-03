В бою за Украину погиб житель Одесской области Станислав Гаврилуца, светлая память

На фронте в ноябре 2023 года во время действий по освобождению оккупированной территории Украины от российских захватчиков погиб военнослужащий Станислав Гаврилуца, житель села Ройлянка Успеновской территориальной громады.

О гибели воина сообщил Успеновский сельский совет.

2 декабря 2023 года жители громады отдали дань уважения воину.

Одесса News сообщала о гибели в ноябре 2023 года на фронте воина из Одессы Даниила Щелакова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Успеновский сельсовет

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