В Одессе СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ РФ

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали членов межрегиональной агентурной сети ФСБ РФ, которая обеспечивала врага информацией о военных и стратегических объектах по всей Украине.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Теlegram.

По данным правоохранителей, руководителем сети был житель Одессы, завербованный ФСБ РФ и получивший псевдоним «Профессор».

«Во исполнение задач российской спецслужбы он создал разветвлённую агентурно-информаторскую сеть, привлекая к ней жителей других регионов. Российскую спецслужбу интересовала информация о дислокации центров принятия решений и стратегических объектов критической инфраструктуры в регионах Украины», — отмечают в СБУ.

Отмечается, что спецназовцы задержали «Профессора» во время доразведки вокруг Одесской военной администрации.

Кроме того, задержан и один из агентов этой сети в Ивано-Франковской области.

Решается вопрос сообщения им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года в Одесской области киберспециалисты СБУ нейтрализовали сеть российских интернет-агентов.

Фото и видео: СБУ

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