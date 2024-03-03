Раненая Одесса скорбит о погибших

Третье марта в Одессе и Одесской области объявлено Днём траура по жертвам вражеской дроновой атаки на Одессу.

На зданиях приспущен Государственный Флаг и флаг г. Одессы с траурными лентами, предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Известно о 8 погибших жителях многоэтажного жилого дома по ул. Добровольского, 134 в Одессе: трёх мужчинах 35, 40 и 54 лет, двух женщинах – 73 и 31 лет, двух детишках – трёхлетнего Марка и 4-месячного Тимофея, ещё одной женщине, данные которой пока не установлены.

«В таких атаках именно «шахедами» никакого военного смысла нет и быть не может – это террор, целью которого является исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении 2 марта.

Одесса News информировала, что Одесская область была атакована ночью 2 марта 8 шахедами, семь из них были уничтожены.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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