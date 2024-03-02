В бою за Украину погиб одессит Даниил Щелаков, светлая ему память

Защищая украинскую землю от российских оккупантов, в ноябре 2023 года погиб выпускник Одесского лицея №50 Даниил Щелаков.

Об этом сообщали на странице учебного учреждения в Facebook.

Даниил Щелаков окончил школу в 2017 году.

Прощание с воином прошло 1 декабря в одесском Доме офицеров, похоронили Даниила с воинскими почестями на Аллее Славы на Западном кладбище Одессы.

Одесса News сообщала о гибели 6 ноября 2023 года при выполнении боевого задания возле населённого пункта Первомайское Купянского района Харьковской области 40-летнего жителя села Косы Куяльницкой громады в Одесской области Анатолия Котовича.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Одесский лицей 50/Facebook

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