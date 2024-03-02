Одесские спасатели из-под завалов разрушенного дома достали живым мужчину

Только в начале 9-го утра 2 марта спасателям из-под завалов удалось достать мужчину.

«К счастью, жив!», — сообщил в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Отмечается, что в момент попадания вражеского дрона он, предварительно, находился в подвале. Мужчина в сознании, сейчас его осматривают медики.

«Поиски и разборы завалов продолжаются», — сообщил глава ООГА.

Одесса News информировала, что по состоянию на 8 утра 2 марта после падения дрона на 9-этажный жилой дом в Одессе двое погибших и 7 раненых, в тч. 3-хлетний ребёнок и 26-летняя беременная.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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