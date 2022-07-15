Мэр Одессы посетил городской гуманитарный центр

Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил Городской гуманитарный центр, который является одним из крупнейших в Украине.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на 14 июля в Одессе зарегистрировано более 28 тысяч внутренне перемещённых лиц. В начале войны для помощи переселенцам был создан этот Центр — общий проект городских властей и волонтёрских организаций. В нём могут получить помощь не только переселенцы, но и малообеспеченные одесситы.

Филиалы Центра работают в каждом районе. Ежедневно только в Центре Приморского района получают помощь около 800 человек.

«Количество людей, которым необходима помощь, ежедневно растёт. Мы постепенно будем увеличивать мощности Центра. Я благодарен всем причастным за такую ​​слаженную работу», – сказал Геннадий Труханов.

«В Центре можно получить информацию по любому вопросу: трудоустройство, оформление детей в школу или детский сад, получение медицинских услуг и т.д. Сегодня наша главная просьба к людям — регистрироваться, чтобы получить возможность воспользоваться всеми вышеуказанными услугами», — отметил и.о. заместителя Одесского городского головы Олег Брындак.

Пункты выдачи гуманитарной помощи в г. Одессе:

Приморский район: ул. Ришельевская, 18 (вход с ул. Жуковского), ОШ № 117, с 9:00 до 17:00. Телефон горячей линии – (098) 984-78-57

ул. Ришельевская, 18 (вход с ул. Жуковского), ОШ № 117, с 9:00 до 17:00. Телефон горячей линии – Киевский район: Люстдорфская дорога, 33, ОШ №27, с 9:00 до 17:00. Телефон горячей линии – (048) 765-07-87

Люстдорфская дорога, 33, ОШ №27, с 9:00 до 17:00. Телефон горячей линии – Малиновский район: сквер Гамова, 3-а (Благотворительный фонд «Добрый Самарянин», с 9:00 до 17:00. Телефон горячей линии – (048) 796-27-49

сквер Гамова, 3-а (Благотворительный фонд «Добрый Самарянин», с 9:00 до 17:00. Телефон горячей линии – Суворовский район: ул. Махачкалинская, 4, СОШ №22, с 9:00 до 17:00. Телефон горячей линии – (048) 763-03-18.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года в Одессе начал работу ещё один Центр помощи временно перемещённым лицам — «Я-Мариуполь» для оказания помощи мариупольцам, которые проживают в Одессе.

Фото и видео: «Одесса»

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