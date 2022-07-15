Загрязнитель Чёрного моря пальмовым маслом заплатит государству 65 млн грн

Благодаря прокуратуре в пользу государства взыскано 65 млн грн ущерба, нанесённого загрязнением пальмовым маслом акватории морского порта «Южный.

Об этом сообщает пресс-служба Одеской областной прокуратуры.

Отмечается, что Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Доброславской окружной прокуратуры в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и взыскал с судовладельца почти 65 миллионов гривен ущерба, причинённого вследствие нарушения законодательства об охране окружающей среды.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года прокуратура Одесской области обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с иском в интересах государства к владельцу судна Stavander (флаг Tuvalu) о взыскании убытков в сумме 65,2 млн грн, причинённых вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.

Этим судном в акватории морского порта «Южный» был осуществлён сброс загрязняющих веществ, а именно около 8,5 тонн пальмового масла, в связи с чем произошло загрязнение внутренних морских вод Украины.

Отмечается, что для обеспечения иска судовладельцем предоставлена ​​банковская гарантия в размере 1 млн. долларов США.

Фото: Одесская облпрокуратура

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