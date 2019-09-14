Президент объявил 2 заповедника в Одесской области государственными

С целью сохранения и воспроизводства ценных природных комплексов, разнообразия ландшафтов, генофонда растительного и животного мира Указом Президента два ландшафтных комплекса, находящихся в Ренийском районе Одесской области, объявлены заказниками общегосударственного значения.

Текст Указа публикуется на официальном сайте Президента Украины.

Согласно Указа в список объектов природно-заповедного фонда как заказник общегосударственного значения попал ландшафтный заказник «Озеро Картал» с 2141,2 гектарами земель государственной собственности, в том числе земель запаса сельскохозяйственного назначения и водного фонда, расположенных за пределами сёл Орловка, Новосельское Ренийского района, с пойменными водоёмами, уникальной флорой и фауной, на склонах берегов которой сохранилась степная растительность.

Также в список внесен ландшафтный заказник «Озеро Кагул» с 1411 гектарами земель государственной собственности, в том числе земель запаса сельскохозяйственного назначения и водного фонда, расположенных за пределами сёл Орловка, Нагорное и города Рени, с участками ценного водно-болотного угодья и склонов берегов со степной растительностью.