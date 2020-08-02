Измаильские пограничники не дали собрать урожай с плантации конопли

Пограничники Измаильского отряда Морской охраны обнаружили в Ренийском районе Одесской области плантацию конопли с капельным орошением и признаками культивации.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Правоохранители насчитали на плантации более 1 700 кустов. По их оценкам, стоимость обнаруженного зелья на «чёрном рынке» может достигать 40 млн грн.

Как отмечается, производители дурмана хорошо продумали расположение своего «хозяйства» — среди заводненных участков побережья межозёрного канала, куда и знающим специалистам добраться сложно.

«Но от острой оптики пограничного квадрокоптера зелень характерных кустов на 4 участках общей площадью около 60 тыс. кв. м скрыть не удалось», — отмечают пограничники.

Мероприятия проводились оперативными сотрудниками и бойцами отдела специальных действий Измаильского отряда Морской охраны Госпогранслужбы совместно с сотрудниками ГУ НП в Одесской области и подразделением Управления авиации и полиции на воде Нацполиции.

Отмечается, что следственные действия продолжаются.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года правоохранители на «горячем» разоблачили 41-летнюю жительницу Одессы в сбыте наркотиков в центре города.

Фото: Госпогранслужба