Одесские пограничники разочаровали грузинских нумизматов

В пункте пропуска «Черноморск-МП» пограничники Одесского отряда совместно с таможней помешали вывозу из страны предметов, имещие культурную ценность.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Правоохранители нашли старинные банкноты разных стран, выпущенные в период с 1898 до 2000 года и монеты, которые были отпечатаны в 1900 году. Деньги среди личных вещей спрятал гражданин Украины, который направлялся в Грузию», — говорится в сообщении.

По факту незаконного перемещения предметов, имеющих признаки культурных ценностей, составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Изъятые банкноты и монеты будут переданы для проведения научной экспертизы, которая определит их историческую ценность и принадлежность к культурному и историческому наследию.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года во время контроля пассажиров парома сообщением Черноморск – Батуми одесские таможенники обнаружили большое количество предметов старины.

Фото: Госпогранслужба