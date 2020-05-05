Командиру катера «Скадовск» грозит 15 лет за посадку корабля на мель

Командира артиллерийского катера Военно-Морских Сил Украины привлекают к уголовной ответственности за то, что посадил на мель «Скадовск».

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины, командиру артиллерийского катера «Скадовск» сообщено о подозрении в совершении преступлений, приведших к более 1 млн грн убытков.

Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины следователи ГБР Николаева сообщили о подозрении по ч.3 ст.425, ст.417 УК Украины командиру артиллерийского катера «Скадовск», — говорится в сообщении.

По данным следствия, старший мичман Д. обвиняется в том, что будучи военным служебным лицом, небрежно отнёсся к военной службе в условиях особого периода, а также нарушил правила кораблевождения, повлёкшее тяжкие последствия. Двигаясь по реке Дунай, военнослужащий не осуществил надлежащих действий по предупреждению столкновения при возникновении опасности судов, которые сближаются на противоположных курсах, что повлекло посадку катера на мель.

Как следствие, государству в лице воинской части нанесён ущерб на общую сумму 1 млн 350 тыс. гривен.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается. Старшему мичману грозит до 15 лет лишения свободы.

Для справки. Инцидент со «Скадовском» произошёл ещё в июле 2017 года во время учений «Си Бриз». Выполняя поставленную учебную задачу, катер совершал маневрирование на мелководье. В результате непродуманных действий экипажа на скорости примерно 18 узлов, катер налетел на мель, повредив подводную часть корпуса.

Ремонт катера обошёлся госбюджету в 2 млн. 99 тысяч гривен.

Кстати. «Скадовск» был спущен на воду в 1990 году как пограничный сторожевой катер и изначально носил название АК-327. При длине 23,8 и ширине 5 метров имеет водоизмещение 40 тонн. Осадка около 1 метра. Два дизеля М-401БТ суммарной мощностью 2000 л.с. могут разогнать его до скорости 29 узлов. Экипаж 10 человек. Был включён в состав ВМСУ в 1992 году, когда вся команда приняла присягу на верность Украине. В марте 2014 года перебазировался из Крыма на Западную военно-морскую базу в Одессе.