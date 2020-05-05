Война с памятниками продолжается: в Одесской области снесли бюст Котовского

Памятник большевистскому военачальнику Григорию Котовскому демонтировали в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Об этом со ссылкой на руководителя отдела образования, культуры, молодёжи и спорта Старокозацкой ОТГ Александра Величко сообщила группа «Декоммунизация.Украина» в Facebook.

По словам чиновника, памятник находился на частной земле, но сельсовету удалось собственника убедить его убрать, что и было сделано.

Как сообщала Одесса News. Южный отдел Украинского института национальной памяти обратился к местной власти Одесской области с призывом завершить демонтаж памятников, бюстов большевистским вождям и другую символику тоталитарного режима.

Фото: Facebook