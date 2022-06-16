В Одессе переименуют топонимы, названия которых связаны со страной-агрессором

15 июня в Одесской мэрии состоялось заседание историко-топонимической комиссии по вопросам переименования топонимов города.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что в ходе заседания комиссия рассмотрела список из 24 топонимов, названия которых не соответствуют нормам украинского языка.

Комиссией было принято решение часть из списка предоставить на анализ экспертам Одесского национального университета им. И. Мечникова, а у семи объектов изменить названия.

Список:

ул. Выставочная

Волна тупик – переименование

ул. Волнистая

пер. Грузовой

ул. Камышовая

ул. Кузнечная

ул. Косвенная

пер. Красных зорь — переименование

пер. Краснослободской — переименование

ул. Красносельская — переименование

пер. Лодочный

ул. Лучистая

ул. Наклонная

ул. Нескучная – переименование

ул. Обильная

пер. 1-й Обильный

пер. 2-й Обильный

ул. Отрадная

ул. Просёлочная

ул. Рощева

ул. Степная – переименование

пер. Степной 2 – переименование

ул. Уютная

ул. Ярморочная.

Также были приняты решения о переименовании топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором и коммунистическим тоталитарным режимом:

ул. Амурская

пер. 1-й Амурский

пер. 2-й Амурский

пер. 3-й Амурский

пер. 4-й Амурский

ул. Ангарская

Байкал тупик

ул. Байкальская

пер. Большевистский

ул. Бородинская

пер. Бородинский

пер. Волжский

ул. Волоколамская

ул. Воронежская

ул. Александра Вронского

ул. Елина

ул. Енисейская

ул. Казанская

ул. Кондренко

ул. Корнюшина

пер. Костеловской

ул. Кострова

ул. Кристалловского

ул. Курская

ул. Курганская

ул. Магнитогорская

пер. Магнитогорский

пер. 1-й Магнитогорский

пер. 2-й Магнитогорский

ул. Марата

пер. 1-й Марата

пер. 2-й Марата

ул. Новгородская

Новомосковская дорога

ул. обороны Ленинграда

ул. Омская

ул. Онежская

ул. Орловская

пер. Орловский

пер. 1-й Орловский

пер. 2-й Орловский

ул. Перепечко

пер. Пролетарский

пер. 3-й Пролетарский

ул. Псковская

пер. Псковский

ул. Ростовская

ул. Самарская

ул. Сибирская

ул. Константина Симонова

ул. Скворцова

ул. Смоленская

пер. 4-й Стахановский

ул. Стеклова

ул. Тульская

ул. Уральский

пер. Уральский

пер. Уральский-Тупиковый

ул. Цимлянская

ул. Чапаева (Малиновский район)

ул. Чапаева (Суворовский район)

ул. Якутский.

На следующем заседании комиссии будут рассмотрены варианты новых наименований улиц.=, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов высказал свою точку зрения на проведение в жизнь Законов Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

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