Бои идут за каждый метр: за сутки ВСУ отбили атаки врага в 20 населённых пунктах

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки захватчиков в районах более 20 населённых пунктов.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ состоянием на 6 утра 15 февраля.

Враг пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях.

«За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах более 20 населённых пунктов. Среди них — Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области, Фёдоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области», — сообщает Генштаб.

“Ситуация на передовой, особенно в Донецкой и Луганской областях, остаётся крайне тяжёлой. Это буквально бои за каждый метр украинской земли. Должны понимать значение этих боёв. Каждый метр, выигранный там, – это защита всего нашего государства. Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, Угледаре, Марьинке и других городах и общинах Донбасса, – это сокращение российской агрессии на недели”, — сказал Президент Владимир Зеленский в видеообращении 14 февраля.

В утренней сводке Генштаба отмечается, что в течение прошедшего боевого дня враг обстреливал мирные дома населения, гражданскую инфраструктуру, в частности, нанёс 2 ракетных удара в Донецкой области и 3 авиационных удара.

«Кроме того, зафиксировано 68 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей», — говорится в сообщении.

Оккупанты не прекращают миномётных и артиллерийских обстрелов позиций наших войск, а также населённых пунктов вблизи линии соприкосновения в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

Наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Как сообщала Одесса News, 13 февраля Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором уделялось внимание поставке на передовую оружия и снарядов.

На главном фото воин 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Фото: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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