15 февраля в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения

Пятый день в Одесской области осуществляется электроснабжение по графикам в тестовом режиме.

Как сообщает ДТЭК «Одесские электросети», по итогам пятого дня удалось снабдить 100% домов клиентов светом в гарантированные часы белой зоны графика, о чём свидетельствуют данные оператора системы распределения ДТЭК.

Отмечается, что «в пятый тестовый день работы графиков в Одессе и Одесском районе электроэнергия у клиентов была в среднем 20 часов в сутки. Среднее время отсутствия электроснабжения – 4 часа. Несмотря на отсутствие лимитов. Причина – сетевые ограничения на инфраструктуре НЭК «Укрэнерго». Именно поэтому применяются графики стабилизационных отключений».

Кроме того, с 13 февраля в Одессе начал работу городской электротранспорт и промышленность, которую раньше ограничивали, чтобы больше электроэнергии поступало бытовым потребителям. Вероятно, поэтому бытовые потребители теперь будут иметь света меньше, чем в предыдущие дни.

Однако электроснабжение будет 100% в гарантированные часы белой зоны графика. Жители Одесской области были с электроснабжением круглосуточно, поскольку там нет сетевых ограничений из-за повреждённой инфраструктуры.

ДТЭК «Одесские электросети» продолжает тестировать графики. «Мы будем стараться и дальше обеспечивать клиентов светом настолько максимально, насколько будет позволять лимит электроэнергии и энергетическая инфраструктура региона», — заверяют одесские энергетики.

Электроэнергетическая компания напомнила, что ситуация в энергосистеме области остаётся сложной. В регионе круглосуточно продолжаются ремонты на повреждённых энергообъектах НЭК «Укрэнерго». 206 бригад ДТЭК круглосуточно устраняют аварии на распределительных сетях, чтобы у жителей Одесской области было светло.

Как сообщала Одеса News, несмотря на то, что дефицит мощности в энергосистеме пока отсутствует, в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений.

Фото: ДТЭК «Одесские электросети»

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