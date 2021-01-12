Кому в Одессе отключат свет 13 января

13 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й переулок Александра Невского: 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|2-я Пригородная: 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|2-й пер. Александра Невского: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|25-й Чапаевской дивизии — киев: 3/1
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|3-й пер. Александра Невского: 2, 3, 3а, 5, 7, 7А
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|4-я Пригородная: 4, 10, 16, 56
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|4-й пер. Александра Невского: 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 7, 7а, 7-г
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|4-я Пригородная (Кондренко): 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 12а, 12Б, 12В, 13, 14, 15- 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Академика Гаркавого: 148, 150, 152, 156
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Волоколамская: 39, 39А, 39б, 41, 41-А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Вронского: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-9, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 43б, 44, 44/1, 44А, 45, 45А, 45В, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 53
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Генерала Доватора: 21-А, 23А, 37, 39, 41, 43, 44, 44-А, 44Б, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Житомирская: 5, 7, 7а1, 9а
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Китобойная: 18, 18а, 19, 19/2, 19/3, 20, 20А, 20Б, 20-В, 20-Д, 21, 21/1, 21/3, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 32, 32/1, 33/1-А, 33а, 34, 34А, 34Б, 35, 36, 36 а, 36в, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 47А, 48, 70, 74, 92, 413, 472
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Кондренко: 1а, 11, 13, 19А, 50/2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Липовая улица: 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Махачкалинская: 1, 1А, 3, 5
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Малиновского Маршала: 96, 96А, 98, 102, 104, 106, 108, 108А, 110
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Маршала Бабаджаняна: 30, 32, 34, 36А, 38, 40
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Мечникова улиця (Приморский): 56, 58, 60, 66, 68, 68а, 72, 74а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Могилёвская улица: 1, 1Б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Александра Невского: 1а, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20-Б, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/5-А, 21/6, 21/7, 21/8, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 31а, 31а2, 32, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 34Б, 38, 39а, 40
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Планетная: 38А, 38Б
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Подольская улица: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Раскидайловская улица: 1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Самарская улица: 1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41\2, 43, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 69, 71а, 73, 75
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Семёна Палия: 126
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Спартаковская: 6, 12, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 23, 25, 25Б, 25в, 25г, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Старопортофранковская улица: 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Умова ул.: 54, 114, 116, 120, 122
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Черниговская: 3-А
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|Черниговский пер.: 2Б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5-А/1, 6а, 8
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.
|пер.Славы: 7, 8, 8А, 9, 10
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
13 янв.
|17:00
13 янв.