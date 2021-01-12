В 2021 году в Одессе откроется маршрут «Север-юг», а по Балковской пойдёт электробус

Маршрут «Север — юг» в Одессе, который соединит посёлок Котовского с жилым массивом Таирова и Черноморкой, планируется запустить в 2021 году.

Об этом сообщил заместитель Одесского городского головы Дмитрий Жеман.

Как отметил чиновник, теперь, в первую очередь, нужно заняться новым подвижным составом.



«Помимо того, что мы рассчитываем на помощь Европейского инвестиционного банка и ЕБРР в покупке новых машин (перенесённый тендер состоится в конце января — начале февраля), мы усиленно начнём собирать наши «Одиссеи» и «Одиссеи Макс» в вагоноремонтных мастерских и хотим выйти на показатель полтора-два вагона в месяц», — заявил Жеман.

Кроме того, он отметил, что поставлена задача пустить в 2021 году электротранспорт, который перестал ходить после демонтажа рельсов в 2008 году (трамвай №30) и пустить электробусы по улице Балковской.

Как сообщала Одесса News, одесская компания «Татра-Юг» стала победителем тендера, проведённого Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), на поставку 20 многосекционных трамваев общей стоимостью 24,9 млн евро для коммунального предприятия «Киевпасстранс».