С 8 августа в Одессе произойдут некоторые изменения в движении транспорта

С 8 августа в Одессе будет частично изменено движение транспорта.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Так, в связи с проведением работ по реконструкции теплосетей по ул. Старопортофранковской и ул. Пастера будет временно закрыто движение автотранспорта по ул. Старопортофранковской (на участке от ул. Балковской к жилому дому по ул. Пастера, 1) и ул. Пастера (на участке от жилого дома по ул. Пастера, 1 к жилому дому по ул. Пастера, 3).

Также с 8 по 31 августа (или до завершения ремонтных работ) будут внесены временные изменения в схемы движения городского общественного транспорта:

автобусных маршрутов №№ 105, 111, 117, 121, 145, 146, 242 в направлении движения к центру города — от ул. Атамана Головатого на ул. Балковскую, спуск Маринеско, ул. Софиевскую, ул. Преображенскую и далее по маршрутам;

автобусного маршрута № 117 в направлении движения к ул. Академика Воробьёва — от ул. Пастера на ул. Сеченова, ул. Новосельского, Ольгиевский спуск и далее по маршруту;

автобусных маршрутов №№ 168, 240, 250 в направлении движения к центру города — от ул. Атамана Головатого на ул. Балковскую, Ольгиевский спуск, ул. Скидановскую, Скидановский спуск, ул. Манежную, ул. Ольгиевскую, ул. Старопортофранковскую и далее по маршрутам.

Возобновляется движение городских автобусов по спуску Маринеско в связи с завершением ремонтных работ, в частности, №№105; 121; 137; 145; 146; 168; 240; 242; 250.