Куда пойти в Одессе в выходные дни 8-9 августа

В выходные дни 8-9 августа, несмотря на карантинные ограничения, Одесса предлагает множество разнообразных ивентов.

Как всегда, выбор за Вами!

8 августа Одесский оперный театр открывает новый театральный сезон яркой концертной программой «Vivat, Театр». Начало в 19.00.

8 августа на площадке одесского Летнего театра «Морвокзал» будет петь популярная украинская певица и композитор, народная артистка Украины Ирина Билык. Начало в 20 часов. Стоимость билетов от 550 до 1 650 гривен.

8 августа коллектив Одесской музкомедии театра приглашает на «Званый вечер с итальянцами» в усадьбу Курисов, что в 60 км от Одессы. Действо включает в себя экскурсию по выдающемуся 200-летнему архитектурному творению, которое сейчас находится в состоянии реставрации, чарующая музыка Жака Оффенбаха в исполнении солистов, хора и оркестра театра, а также фуршет. Там есть даже свой маленький зоопарк с павлинами и страусами, а на на шпилях усадьбы свили гнёзда аисты. Начало действа — 8 августа в 18:00, продолжительность: 4 часа. Дресс-код: Smart Casual (полуофициальный). Благотворительный взнос: 1 500 грн. с человека. По желанию, может быть предоставлен коллективный трансфер. Все дополнительные справки можно получить по тел. 098 64 51 906 (Алла Владимировна).

8-9 августа в парке им. Т.Г.Шевченко традиционный книжный фестиваль «Зелёная волна». Фестиваль включает в себя книжную ярмарку, программу мероприятий на «Книжной сцене», программу для детей и подростков Корнейчуковского фестиваля детской литературы и программу форума «Украинская книга Одесской области». Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Время работы: 10:00 – 20:00.

8 августа Одесский планетарий зовёт в путешествие по таинственному миру космоса. Посетители смогут понаблюдать за Сатурном. В программе встречи — тематическая лекция в космическом лектории: «Сатурн-повелитель колец», обзор последних космических и астрономических событий, «прогулка» по звёздному небу на современном и старинном телескопах. Посетителей просят иметь с собой маски. Стоимость билетов – 50-100 грн. Справки и запись по тел: (093)1917196.

8 августа на сцене летнего театра в Горсаду на комедийный спектакль «Номер 13». В основу спектакля легла пьеса Рэя Куни. Действие происходит в отельном номере 13. Главный персонаж — помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли, который решил пропустить парламентские дебаты. Вместо этого он снимает гостиничный номер и приводит туда секретаршу. Однако вместо тривиального и такого предсказуемого результата этой встречи, история закончится весьма неожиданно. Планам парочки помешает третий лишний – частный детектив. Начало в 20.00. Стоимость билетов – 200-380 грн.

8 августа в Одесской музкомедии состоится первый за период карантина концерт — артисты «Дизель шоу» дадут для одесситов концерт с телесъёмкой. Артисты представят абсолютно новую программу. Смешить одесскую публику будут Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Евгений Гашенко, Яна Глущенко, Евгений Сморигин и Александр Бережок, а также приглашенные артисты — Дмитрий Танкович, Маруся Грицук, Сергей Писаренко и Евгений Никишин. Начало в 19.00. Стоимость билетов – 600-2000 грн.9 августа на площадке Летнего театра «Морвокзал» концерт группы «Антитела» с фронтменом музыкального коллектива Тарасом Тополей. Начало в 20:00. Стоимость билетов от 590 до 870 гривен.

8 августа Одесский театр «Маски-шоу» приглашает в Дом клоуна на ул.Ольгиевская,5, на комедию «Пришёл мужчина к женщине, а 9 августа — на «Ромео и Джульетту». Начало спектаклей в 19 часов.

8 августа на базе Центра пляжных видов спорта Одессы состоится Всеукраинский фестиваль пляжного регби «Black Sea Rugby Cup-2020». В турнире примут участие представители команд из таких городов: Львов, Киев, Хмельницкий, Одесса, Николаев. Турниры пройдут в трех возрастных категориях: мужчины, женщины и детско-юношеский турнир (U-12, U-14, U-16). Начало в 9.30 по адресу: 14 ст. Большого Фонтана.

9 августа в отеле Лондонская ведущие повара Одессы проведут мастер-класс на тему «Рыба». Эксперты в области кулинарного искусства покажут, как приготовить изумительный салат с форелью, риет с лососем, дорадо в соли и три вида соусов к этим блюдам. Учителями выступят шеф-повара Londonskaya Hotel, Formula Wellness SPA и Bristol Hotel Odessa. Участники мастер-класса узнают много полезного о рыбе, особенностях и различных техниках приготовления. Начало в 13.00. Стоимость участия – 800 грн (дети до 12 лет — бесплатно).

До 15 августа Одесский международный кинофестиваль и онлайн-платформа Takflix.com запускают совместный спецпроект OIFF Flashback, в рамках которого интернет-зрители смогут посмотреть фильмы, которые в разное время побеждали и участвовали в международной программе ОМКФ. Киноманов ждут 10 фильмов-победителей и участников международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. Все они будут доступны на платформе проекту OIFF Flashback по ссылке http://oiff.takflix.com/. Зрители смогут купить единый абонемент на все ленты проекту OIFF Flashback за 375 грн или же выбрать единичный просмотр выбранного фильма за 60 грн. В программе OIFF Flashback представлены такие фильмы: Хрусталь; А потом мы танцевали; Монос; Здесь был Саша; Человек, который купил Луну; Приют; Потому что мы мужики; Жалость; Лето 1993; Пылает, пылает, пылает.

По 16 августа в галерее «ARTODESSA», расположенной в Летнем театре Городского сада, пройдёт выставка живописи и графики актёра, музыканта, певца, композитора, сценариста, художника, педагога, народного артиста Украины, художественного руководителя и режиссёра театра «Маски» Георгия Делиева «Гармония дурака». Делиев на протяжении ряда лет экспериментирует в разных жанрах живописи, создавая серии тематических работ. При этом интересующие его объекты и явления весьма разноплановы — от пейзажей из разных стран до неожиданных натюрмортов, от автопортретов до изображений животных. Работы, представленные на выставке, выполнены маслом, акварелью, пастелью и акрилом.

До 23 августа Музей современного искусства приглашает на выставку киевского художника Фёдора Тетянича «Безмежжя Я». На выставке одного из самых ярких представителей отечественного андеграунда будет представлено всестороннее наследие живописца, графика, скульптора и одного из первых перформеров в СССР. Впервые будут экспонированы работы из эротической серии художника, а центральной идеей выставки станет тема космоса. В рамках проекта пройдут лекции, мастер-классы и видеопоказы. Начало в 12:00. Вход 40 грн.

До 24 августа в Одесском художественном музее грандиозный проект Юрия Сивирина «Чёрное зеркало». На выставке художника будут представлены резонансные работы, вдохновлённые шедеврами мировой художественной классики. Так, художник создал многоголовых медийных двойников известных художественных персонажей. Стоимость билетов -50-100 грн.

До 29 августа, с 10:00 до 22:00, в пляжной зоне между 13-й и 14-й станциями Большого Фонтана (между 11-м и 12-м траверсами) будет проходить фестиваль свободных искусств «Солнечное сердце».

До 30 августа в Одесском городском парке им. Савицкого выставка цветов. Можно увидеть яркие композиции из 100 тысяч декоративных растений. Организаторы обещают посетителям разнообразные фотозоны для селфи. дрес: ул. Мельницкая, 32в.

До 30 августа в городском парке им. Савицкого выставка гигантских китайских фонарей. Посетителям обещают каждый вечер зажигать гигантские фигуры ручной работы, выполненные из натурального шёлка и led-ламп. Всего будет представлено более 30 световых инсталляций до трёх метров в высоту, среди которых: терракотовая армия и Великая китайская стена, Сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, панды и фламинго, аллея влюблённых и жители подводного мира.

Уютных выходных!