В Одессе изменили движение общественного транспорта на нескольких маршрутах

В Одессе произошли некоторые изменения в режиме работы общественного транспорта.

По сообщению пресс-службы КП «Одесгорэлектротранс», восстановлено движение троллейбусного маршрута №2, соединяющего парк Шевченко и улицу Новосельского. Этот маршрут временно не работал из-за ремонта теплотрассы на Торговой.

Кроме того, по приказу директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александра Илько, в выходные дни автобусы, которые возят пассажиров к промтоварному рынку «Седьмой километр» и обратно в город, работать не будут.

Согласно документу, для автобусных маршрутов общего пользования №№4, 6, 7, 11, 18, 23 суббота и воскресенье объявляются выходными днями, в то время как пятница – рабочим. Это связано с изменением графика работы рынка и введением в Украине карантина выходного дня.

Одесский горсовет также сообщает, что 28 ноября в связи с мероприятиями по Голодомору, с 9:50 до 10:10 будет временно прекращено движение транспортных средств (кроме транспорта общего пользования) по ул. Леонтовича, на участке от ул. Базарной до Лидерсовского бульвара.