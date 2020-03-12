Автоматическая фотовидеофиксация заработает на дорогах с 1 мая

Автоматические фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах в штатном режиме заработают с 1 мая, а до этого будет проведена широкая информационная разъяснительная кампания.

Об этом во время презентации работы системы в Аналитическом центре безопасности дорожного движения заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, сообщает Укринформ.

«Мы специально делаем (запуск этой системы — ред.) сейчас в тестовом режиме, а запуск системы с получением штрафов (в штатном режиме — ред.) начнётся с 1 мая. До этого будет проведена большая информационная кампания», — сказал Геращенко.



Участники презентации рассказали, как будет действовать схема фиксации.

Когда полицейский проверил наличие и полноту всех данных, он формирует постановление, которое в дальнейшем дополнительно проверяет, и накладывает на это постановление электронную подпись, после чего постановление автоматически направляется в учреждение, которое осуществляет печать документа, в дальнейшем происходит отправка постановления адресату. Эту информацию можно будет получить не только в бумажном виде, почтовым отправлением, но и посмотреть в электронном кабинете водителя.



После того, как админпротокол о нарушении поступит гражданину, он может ознакомиться с фото, местом, временем, когда было совершено нарушение, просмотреть видео, когда именно авто превысило скорость. Если за рулём был не владелец машины, то владелец может сообщить тому лицу, которому он доверил свой автомобиль, чтобы это лицо уплатило административный штраф, разъяснил Геращенко.

Присутствовавший на презентации министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что за 28 лет независимости Украины в ДТП погибли 174 тысячи человек и более 1 миллиона 264 тысяч граждан пострадали в авариях.

Аваков уточнил, что введение контроля дорожного движения существенно повлияет на снижение количества ДТП.