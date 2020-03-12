Нацкорпус обвинил советника секретаря СНБО Сергея Сивохо в госизмене

Национальный корпус направил в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо.

Об этом информирует пресс-служба Нацкорпуса.

«Национальный Корпус направил в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, который 12 марта инициировал в Киеве мероприятие под названием «Национальная платформа примирения и единства». Как стало известно, цель вышеупомянутого мероприятия — «взаимопонимание с другой стороной гражданского конфликта на Донбассе», — говорится в сообщении.

В Нацкорпусе считают, что подобная формулировка не только ошибочна, но и противозаконна.



Национальный корпус, руководствуясь ст.ст.214, 215 УПК Украины, просит СБУ зарегистрировать заявление о совершении преступления в ЕРДР и начать досудебное расследование за совершение действий, которые имеют признаки состава преступления, предусмотренных ч.1 ст.110, ч.1 ст.111 УК Украины.

В организации напоминают, что согласно закону, отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются «временно оккупированной территорией Украины, в рамках которой вооружённые формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль».

В связи с этим, отмечает Нацкорпус в своём заявлении, любые попытки «налаживания диалога» с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, являются государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» в соответствии со ст.110, 111 УК Украины.

«Считаем, что в действиях гр. Сивохо С.А. и других неизвестных лиц, которые организовали массовое мероприятие под названием «Национальная платформа примирения и единства», имеется состав преступления, предусмотренный вышеуказанными статьями Уголовного кодекса Украины. В частности, считаем, что гр. Сивохо С.А. и другие лица в период вооружённого конфликта между Украиной и Российской Федерацией предоставили иностранному государству (Российской Федерации) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», — говорится в документе.



В частности, отмечается, что «усилиями гр. Сивохо С.А. и других лиц в Украине, Российской Федерации и на международном уровне может возникнуть представление о том, что вооружённая агрессия со стороны России является на самом деле «внутренним гражданским конфликтом».

«Проведение «платформы примирения» в условиях оккупации части территории Украины лишает возможности восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, а следовательно — способствует противоправным действиям Российской Федерации», — отмечает Национальный корпус в обращении.

Как сообщали СМИ, столичная полиция открыла производство после событий во время презентации Национальной платформы примирения и единства, когда представители «Национального корпуса» начали спор с Сивохо, а затем ударили его в спину, после чего тот упал. В полицию доставили 15 человек.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявляет, что один из 11-ти его советников Сергей Сивохо не уполномочен представлять позицию СНБО по каким-либо вопросам.