Пятница, 13-ое: Кто в Одессе останется без света

Компания «Одессаоблэнерго» предупредила жителей Одессы и села Красносёлка Лиманского района об очередном отключении электричества, запланированном на 13 марта.

Так, с 7:00 и до 21:00 обесточат:

— ул. Нежинская, 12;

— Новосельского, 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44;

— Ольгиевская, 31, 33;

— Старопортофранковская, 31, 33, 35, 39, 41.

С 9:00 до 17:00 электроснабжение будет прекращено на территории села и в домах Одессы по следующим адресам:

— 1-й Балтский переулок, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

— 1-й Наличный переулок, 5а, 5, 5б, 7, 3а, 3

— 1-й Черноморский переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15а, 19, 36а, 32/2, 5а, 44а, 42б, 12а, 6а, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

— 10-й Черноморский переулок, 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

— 13-й Черноморский переулок, 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

— 2-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

— 2-й Наличный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 7а, 9а, 10а, 9б, 11, 12, 12а

— 2-й Черноморский переулок, 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

— ул. 2-я Пересыпская, 32, 34

— 3-й Балтский переулок, 1, 2, 5а, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

— 3-й Наличный переулок, 31а, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 9, 4а

— 3-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5б, 5а, 16а, 21, 32а, 24а, 18а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

— ул. 3-я Пересыпская, 19, 21, 23, 25, 27

— 3-я Суворовская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109/2, 109а, 14, 109/1, 16, 18, 20, 109;

— 4-й Балтский переулок, 2, 4, 5, 6, 8, 6/3, 10, 11, 12, 14, 9/11

— 4-й Наличный переулок, 7б, 6а, 2, 3, 7а, 4

— 4-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 15а, 41а, 2а, 4, 32а, 10а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

— ул. 4-я Суворовская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2а/1;

— 5-й Балтский переулок, 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

— 5-й Наличный переулок, 1, 3а, 5а, 5, 2а, 2, 3, 4

— 5-й Черноморский переулок, 3, 19/10, 6, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

— ул. 5-я Суворовская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

— 6-й Балтский переулок, 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21а, 29а, 31а, 16а, 23, 31б, 18а, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

— 6-й Наличный переулок, 2, 3, 9а, 5а, 7а, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 7б

— 7-й Балтский переулок, 9а, 1, 2, 8а, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

— 7-й Черноморский переулок, 6а, 2, 3, 6, 7

— ул. 7-я Пересыпская, 31а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46а, 14а, 23, 10а, 42а, 23а, 30а, 14/1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

— 8-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

— 8 Марта, 80а, 99а, 67а, 73, 66, 50, 48, 71, 42, 63, 46а, 46, 67б, 52, 75, 56, 44, 77_5, 77д, 77к, 77в, 776, 774, 77е, 77/1, 95, 96, 90, 76, 60, 88, 83, 81а, 93, 74а, 80, 82, 99, 101, 94, 95а, 100, 89, 72, 85, 84, 79, 103, 91, 92, 74б, 97, 77, 85а, 87, 86, 74, 81, 78

— 8-й Черноморский переулок, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

— 9-й Черноморский переулок, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

— Большевистский переулок, 3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10

— ул. Карышковского, 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12/14, 26, 23б, 22а, 23а, 4/2, 30а, 17а, 25/27, 8а, 14а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

— Жевахова, 4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 11/1, 29, 61а, 53/2, 45/2, 53/3, 37/39, 43/1, 49/1, 21а, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67

— Жевахова гора, 22, 30, 81

— ул. Ланжероновская, 3, 5, 9

— Латвийский спуск, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18б, 1а, 10а, 21б, 13б, 15а, 2а, 20б, 3а, 18а, 15, 5а, 8г, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

— ул. Локомотивная, 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

— Победы, 8

— Пушкинская, 2

— Рыночная, 7

— переулок Чайковского, 4, 6, 8, 10, 12

— Черноморский переулок (полностью)

— ул. Ширшова, 45а, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55.

С 9.00 до 18.00:

— ул. Балковская, 137г, 137, 139, 141,

— ул. Картамышевская, 40, 40/1,

— ул. Средняя, 61.

Как сообщала Одесса News, «Одессаоблэнерго» объясняет так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.