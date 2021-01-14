Кому в Одессе отключат свет 15 января

15 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Амурский переулок: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|1-й Лазурный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|1-й Ползунова пер.: 12А, 19
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|1-й Восточный пер.: 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Г, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А, 16, 16А, 18
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|2-я Ползунова: 1, 2, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а/22, 9, 10, 11, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|2-й Амурский пер.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|2-й Лазурный пер.: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|3-й Амурский пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|3-й Лазурный пер.: 1А, 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 5а, 5б, 6, 6А, 9, 10, 14, 14А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|4-й Лазурный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|5 Декабря: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 15, 16, 18, 29
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|5-й Лазурный пер.: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|6-й Лазурный пер.: 3, 4, 5, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Аэродромная: 1
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Академика Глушко 5б, 5в, 11/1, 11/2, 11б, 11в
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Академика Глушко: 1., 1/1, 1/2, 1/3, 1а
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Амурская: 1, 2 А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 21 А, 22, 23, 24, 24 А, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 33/2, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46 А, 47, 53, 55/2, 57, 57А, 61, 63
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Ангарская: 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7А, 9, 36, 37
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Бахчевая: 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6а, 7, 7А, 8А, 9, 9а, 10-А, 11, 11А, 12, 12-А, 12Б, 13, 13-А, 14, 14-А, 15, 15А, 15б, 15Л, 16-А, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 20, 20-А, 22, 24, 26, 30, 31, 31-А, 34, 36, 36А, 36Б
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Бородинская улица: 48, 48-А, 50, 54, 54-А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 78-А, 80, 82, 83, 83а, 83Б, 84, 85, 85-А, 86, 87, 87-А, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 94 А, 95, 96, 96-А, 97/1, 97А, 99, 99-А, 100, 100а, 101, 101А, 101Б, 103, 104, 105, 106, 106-А, 106-Б, 107, 108, 108-А, 109, 109А, 110, 111, 112, 112-А, 113, 114, 115, 116, 117, 117/1, 118, 119-А, 119б, 120, 121, 122, 122-А, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 131а, 133, 133-В, 135, 137, 137А, 137Б, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Бородинский пер.: 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Братская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Горизонтальная: 1, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 49, 49А, 50
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Дальницкое Шоссе: 3, 5, 7, 9, 13А, 13, 15, 17, 27А, 29, 37А, 39, 49А, 53, 63, 109А, 115, 121, 125, 131, 133А, 139, 149, 159
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Дунайская: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Зерновая улица: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26\1, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Злаковая ул.: 1А, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 13, 13а, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 17В, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 23б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 31/2, 31\1
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Казанская ул.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11 В, 11а, 11Б, 11г, 13а, 14, 14Б, 15, 18, 20, 22 А, 23, 24, 25
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Екатерининская ул.: 48, 48а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Китобойная: 77, 77в
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Курганская ул.: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Леонова ул.: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 42Б, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 60а, 60б, 62
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Локальная ул.: 1, 1А, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Люстдорфская дорога ( киев): 162
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Магистральная ул.: 39, 41, 41А, 43, 43А, 45, 45А, 45Б, 47, 47В, 49, 49А, 51, 51а, 51Б, 53, 53а, 55, 55А, 57, 59, 59А, 59Г, 60, 62, 62А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68а, 68д, 69, 70, 72, 72А, 74, 74А, 76, 78, 78А, 79, 80, 80/1, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86-А, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 94-А, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100 А, 101, 102, 102а, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118б, 120, 122
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Маковая ул.: 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 40А, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Маковый пер.: 2, 2А, 3, 6А, 7, 8, 9, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Николая Аркаса ул.: 47, 47\2, 47А, 49, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 63\1, 65, 67, 67А, 69, 69А, 71, 73, 73б, 75, 75б, 77, 78, 78-А, 78Б, 79, 80, 81, 81А, 81В, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101а, 101б, 101В, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 110-А, 111, 112, 113, 113\2, 114, 115, 116, 116А, 117, 117А, 118, 120, 122, 122А, 122В, 124/1, 124/2, 126, 128, 128-А, 130, 132, 132А, 134, 134а, 134Б, 136А, 136-А, 140, 142, 142-А, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162а, 164
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Нескучная ул.: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Нечипуренко пер.: 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Огородная ул.: 43, 65, 67, 71, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 97А, 99, 103А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Огородная ул.(Авангард): 101
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Озёрная ул.: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Александра Невского: 42, 44б, 44-В, 46, 48, 50, 52, 52/1, 52/2, 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 62а, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 68/2, 68/3, 68б, 68в, 68Г, 70, 72, 74, 74а, 76, 76а, 78, 78/1, 80, 80а, 80б, 82
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Патриотическая ул.: 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77А, 78, 79, 80, 80-А, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86/94, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92-А, 93, 95, 96, 96А, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106А, 107, 108, 109, 111, 112/, 112А, 113, 113а, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118б, 119, 120, 121, 122, 122а, 122-Б, 123, 124, 124-Б, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 158А, 160
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Петра Лещенко ул.: 2, 8, 10, 12, 14, 18, 18А, 20, 42, 44, 46, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 87А, 87Б, 88, 89, 89А, 89-А, 89б, 91, 92, 93, 93 Б, 93А, 93-Б, 93В, 95, 95А, 96, 97, 97-А, 98, 102г, 102Д, 103, 104, 105, 106, 107
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Покровский пер.: 10, 12, 14, 15, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Проточный пер.: 1, 1/1, 3, 5, 8, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Северная ул.: 12А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 35В, 37, 37А, 39А, 41, 43, 43Б, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62 А, 63, 65, 66, 66 А, 67, 67А, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 72 А, 73, 74, 74 Б, 75, 76, 77, 78, 78 А, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 116/2, 118, 120, 122, 124, 124 А, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 180А, 182, 188
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Северный пер.: 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 37, 37А, 37Б, 45, 46, 47
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Санитарная ул.: 1, 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 А, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18А, 19, 20-А, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 35, 35А, 37, 37/1, 37А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Сосюры ул.: 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 61А, 67
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Сосюры ул. (Овидиоп): 41
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Тираспольское Шоссе ул.: 31, 37, 37/3, 39, 39а, 41, 43, 47, 49, 51, 51а, 51б, 53а, 55, 57, 59, 59а, 59Б, 59В, 61, 61а, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 127А, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 149А, 151, 152, 153, 155, 155А, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Тираспольская (Дзержинского): 28
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Троицкая ул.: 35, 39, 44, 46
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Ученическая ул.: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 3, 4, 5, 5А, 6, 10, 11, 11-А, 12, 13-А, 14, 14А, 15, 17, 18, 18-А, 19, 19б, 22А, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 55Б
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Фонтанская дорога-киев: 96а, 98, 98/2, 98/96, 98г, 98д, 102, 104, 104А, 104б, 106, 106/1, 106/17, 106/2, 106/20, 106/21, 106/24, 106/26, 106/29, 106/34, 106/35, 106/36, 106/38, 106/39, 106/40, 155/2, 157, 1553
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Черкасская ул.: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7В, 8, 8а, 9, 9А, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 28
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Черновецкий-Стах пер.: 1, 2-А, 2, 3, 4, 4А, 4-А, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13А, 13-А, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 20-А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Чумацкая: 108, 109
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|Чумацкая ул.: 61, 77, 85, 91, 103Б
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.
|массив №1: 4
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
15 янв.
|17:00
15 янв.