Одесский ТЮЗ приглашает узнать «Тайну королевской мантии»

«Тайна королевской мантии» — так называется сказка-карнавал, на который приглашают актёры Одесского театра юного зрителя.

В этой весёлой и поучительной сказке для юных зрителей есть, пожалуй, всё, что так любит детвора: и музыка, и шутки, и невероятные приключения в королевском дворе, и симпатичный простой портняжка, который оказывается на деле куда смекалистей иных министров, и дружба, которая помогает героям в самых непредсказуемых ситуациях. Ну, конечно же, есть и непременный секрет – тот самый, что значится в названии и будет раскрыт в финале – тайна королевской мантии.

А ещё неожиданно выяснится, что не только дети, но и их родители смогут из этой сказки-карнавала узнать для себя кое-что любопытное.

Цена билетов от 100 до 150 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 30 января, суббота, 12:00.

Место проведения: ТЮЗ