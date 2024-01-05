Куда пойти в Одессе на первых в этому году выходных

6-7 января одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

6 января официально разрешённым местом для Крещенских купаний станет один из пляжей на Ланжероне, который в народе называют «два шара». Освещение воды состоится в 8:00. Спасательный пост будет на Ланжероне, спасательные патрули будут курсировать на 10-й и 16-й станциях Фонтана.

6 января в помещении Дома клоунов в Одессе — «Еврей и Эвридика» — феерическое шоу, насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами, праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения. В спектакле есть всё: оригинальное музыкальное сопровождение, живой звук, участие всех актёров основного состава театра «Маски». Автор пьесы — Борис Барский. Режиссёр-постановщик — Георгий Делиев. Цена билетов от 180 грн. Приходите к 18 часам. Адрес: ул. Ольгиевская, 23.

6 января в Одесском национальном академическом театре оперы и балета величественная органная музыка и совершенный вокал зазвучат в концерте органной музыки. В программе будут звучать произведения западноевропейских и украинских классиков. Приходите к 17 часам. Стоимость билетов от 140 гривен.

6 января на сцене Одесского театра музкомедии под прекрасную музыку Игоря Поклада оживёт с детства знакомый каждому рождественский рассказ о сказочной истории любви Вакулы и Оксаны, пропитанный духом фольклора, народных преданий и легенд. Предрождественская атмосфера мюзикла выплескивается со сцены в зрительный зал и невозможно не погрузиться в этот волшебный мир украинской зимней ночи. Стоимость билетов от 100 гривен. Приходите к 17 часам. Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3.

С 6 по 14 января программу «Праздничный подарок» предлагает посмотреть Одесский государственный цирк. Невероятная хореография, интерактивные эффекты и впечатляющая акробатика придают шоу солидности, присущей спектаклям мирового уровня. Уникальные пони, грациозные лошадки, послушные кошки со смелыми акробатами, воздушными гимнастами, весёлым клоуном и Санта Клаусом подготовили настоящий новогодний сюрприз всем, кто любит цирк. Начало представлений в 11.00. 13.00 и 16.00. Цена билетов от 150 до 450 гривен. Адрес: ул. Коблевская, 25.

6 января в Одесском Дворце спорта пройдёт яркое новогоднее шоу для всей семьи «Как казаки по сказкам ходили». Увлекательный сюжет и исполнительское совершенство. Море положительных впечатлений и огоньки радости в детских глазах. Не пропустите резонансное возвращение потрясающего ледового шоу, полного новой энергии и красоты. Профессиональные артисты покорят своей невероятной техничностью. Программа не имеет возрастных ограничений. Приходите всей семьёй к 13 часам. Стоимость билетов от 180 гривен. Адрес: проспект Шевченко, 31.

До 15 января в Доме Блещунова выставка «Общество потерянных рукавичек», созданная по мотивам книги одесской писательницы Оксаны Масловой. Одесская художница, мультипликатор и иллюстратор Ирина Потапенко создала в книге сказочную атмосферу новогодней Праги, и именно эту атмосферу увидят посетители на выставке. Также представят куклы и инсталляции коллекционеры кукол и игрушек Елена и Сергей Филипповы. Адрес: ул. Польская, 19. Музей работает с четверга по воскресенье с 11:00 до 17:00.

До 15 января в галерее АртОдесса проходит выставка Юрия Зильберберга – одесского скульптора, графика, преподавателя художественного колледжа им. Грекова. Мотивы, любимые Зильбербергом – люди, животные, птицы, плоды, декоративные композиции. В графике часто встречаются городские сюжеты, поскольку автор любит Одессу и каждый раз представляет её в уникальном стилизованном виде.

До 21 января в Одесском музее западного и восточного искусства выставка художников Сергея Белика, Олега Димова и Дмитрия Евсеева “Paradise Lost”. Внешне “понятные”, реалистичные образы скрывают философские и богословские идеи авторов. Работы наполнены неожиданными сюжетами и деталями, каждые из которых не случайны. Выставка открыта ежедневно, кроме среды, с 12 до 17 часов. Адрес: ул.Пушкинская, 9. Стоимость билета – 100 грн.

Ежедневно возле Дворца спорта на проспекте Шевченко, 31 работает новый каток. Безлимитное катание стоит 400 гривен для детей и взрослых. Коньки, которые представлены тут до 45-го размера, входят в стоимость оплаты. Почасового катания нет. Время работы катка: 10:00-22:00. Фигурка помощника фигуриста обойдётся в 100 гривен в час, инструктор — в 300 гривен за 45 минут. Также функционирует каток на проспекте Небесной сотни (ледовая арена на месте бывшего скейт-парка, на линии 13-того трамвая у торгового центра «Экспострой»). Здесь безлимитное катание стоит 300 гривен для детей и взрослых. Коньки входят в стоимость оплаты. Почасового катания нет. Ледяная горка – 20 гривен спуск.

Уютных, мирных выходных!

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy