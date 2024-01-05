Мэр Одессы провёл заседание Оперативного штаба в связи с ухудшением погоды

В связи с ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха, которое ожидается с 8 января, мэр Одессы Геннадий Труханов провёл заседание Оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды, на котором рассмотрены дополнительные мер с целью обеспечения жизнедеятельности города.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что все городские службы и представители тепло-, водо- и энергопоставщиков доложили о готовности к ухудшению погодных условий. Организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад. К расчистке и посыпанию дорог готово 104 единицы техники.

На Куликовом поле уже начато развёртывание мобильного пункта обогрева от ОО «Христианская миссия «Новая жизнь». На базе Пунктов несокрушимости коммунальной собственности разворачивается 161 пункт обогрева.

«У нас есть недавний опыт, когда город пережил непогоду в конце ноября. Сегодня природа снова может бросить нам вызов, с которым городские структуры и частные компании вместе должны качественно справиться», – сказал мэр.

После заседания штаба мэр выехал в Пересыпский район города к дому, пострадавшему в результате российских обстрелов. Сегодня здесь проходят работы по восстановлению крыши, которые нужно максимально быстро закончить до наступления непогоды, — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года в ходе рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание по ликвидации последствий непогоды в Одесской области.

Фото: «Одесса»

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