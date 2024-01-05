Где в Одессе пройдут традиционные Крещенские купания

Официально разрешённым местом для Крещенских купаний станет один из пляжей на Ланжероне, который в народе называют «два шара».
Об этом «Думской» сообщил секретарь Одесской епархии Православной церкви Украины Теодор Оробец.
В этом году купания впервые состоятся 6 января по Новоюлианскому календарю. Освещение воды состоится в 8:00 на пляже «два шара», это решение согласовано с органами местного самоуправления.
«Церковь не поощряет, но и не критикует этот неканонический обычай, люди сами решают купаться им или нет, однако освящение воды для тех, кто верует, важный момент», — отметил Теодор Оробец.
Отмечается, что спасательный пост будет на Ланжероне, это основная локация, кроме того, спасательные патрули будут курсировать на 10-й и 16-й станциях Фонтана, — сообщил источник в мэрии.
Одесские спасатели настоятельно просят не пренебрегать основными правилами безопасного купания в холодной воде.
Фото: «Моржи Одессы»/Facebook
Инфографика: ГУ ГСЧСУ в Одесской области
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