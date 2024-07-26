Одесский Театр малых комедий приглашает посмотреть на приключения «Мсье Блеза»

27 июля спектакль «Мсье Блез» состоится в Театре малых комедий.

Лёгкая французская комедия для хорошего настроения. Непревзойдённая игра актёров. Увлекательный и динамичный сюжет с элементами детектива.

Спектакль — история сногсшибательных приключений одного бедного влюблённого художника, который в плену роковой страсти решается на невероятную аферу. Но будучи новичком в этом дерзком деле наш герой не может похвастаться безумными успехами. Единственное, чего ему удаётся достичь, это стать объектом особого внимания женщин и постоянно попадать в довольно щекотливые ситуации.

Спектакль предназначен для зрителей от 16 лет.

Стоимость билетов от 275 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18.00 по адресу: ул. Асташкина, 1.

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