Одесский Театр малых комедий приглашает посмотреть на приключения «Мсье Блеза»

27 июля спектакль «Мсье Блез» состоится в Театре малых комедий.
Лёгкая французская комедия для хорошего настроения. Непревзойдённая игра актёров. Увлекательный и динамичный сюжет с элементами детектива.
Спектакль — история сногсшибательных приключений одного бедного влюблённого художника, который в плену роковой страсти решается на невероятную аферу. Но будучи новичком в этом дерзком деле наш герой не может похвастаться безумными успехами. Единственное, чего ему удаётся достичь, это стать объектом особого внимания женщин и постоянно попадать в довольно щекотливые ситуации.
Спектакль предназначен для зрителей от 16 лет.
Стоимость билетов от 275 гривен. Их можно купить здесь.
Приходите к 18.00 по адресу: ул. Асташкина, 1.
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