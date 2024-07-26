В Одесской области разоблачён чиновник миграционной службы в помощи «уклонистам»

Исполняющему обязанности начальника одного из районных отделов ГУ Госмиграционной службы в Одесской области сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Об этом информирует пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, чиновник наладил схему противоправного заработка на военнообязанных, желающих незаконно уехать из Украины. Он обещал за 10 000 долларов США организовать беспрепятственный выезд в Молдову. Переходить границу мужчины должны были тропами, минуя официальные пункты пропуска.

В «схему» подозреваемый решил привлечь сотрудника пограничной службы и обещал ему 3000 долларов США за каждое переправленное лицо. Однако о его противоправных действиях пограничник сразу сообщил своему руководству и правоохранителям.

«Чиновник на личном авто встретил в Одессе трёх военнообязанных и отправился в один из пунктов пропуска в Одесской области, где их ожидал работник Госпогранслужбы. На месте встречи фигурант передал ему часть «вознаграждения» – 4500 долларов США, а другую обещал отдать, когда уклоняющиеся пересекут границу. Сразу после передачи денег его и троих мужчин задержали правоохранители», — говорится в сообщении.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года в Одессе пограничники совместно с полицейскими перекрыли канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу.

Фото: Одесская облпрокуратура

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