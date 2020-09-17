Чиновница сельсовета в Измаильском районе будет отвечать в суде за коррупцию

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении землеустроительницы одного из сельских советов Измаильского района, которую подозревают в коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в начале июня этого года правоохранители разоблачили землеустроительницу во время получения взятки в размере 2 500 долларов США.

Установлено, что служащая получила от местного жителя неправомерные средства за принятие заявления и дальнейшее положительное решение вопроса о предоставлении ему разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу в собственность земельного участка.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года Служба безопасности Украины поймала на взятке в 35 тысяч гривен чиновника Главного управления ГСЧС в Одесской области за а выдачу разрешительных документов без фактического обследования потенциально опасных объектов с грубым нарушением требований действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности.