За государственную измену будут судить трёх жителей Одесской области

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд три обвинительных акта в отношении трёх жителей Одесской области по фактам государственной измены.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что один из обвиняемых с 24 февраля 2022 года, будучи в должности гранатомётчика в составе боевого подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка «ДНР», участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооружённых Сил Украины на территории Донецкой области.

Обвиняемый осуществлял противостояние ВСУ в населённых пунктах Прохоровка, Каменское, Солнечное, Хлебодаровка, Донецкое, Свободное, Ближнее, Бугаз, Новотроицкое, Оленевка и Берёзово Донецкой области. При этом участвовал в занятии и оккупации этих населённых пунктов. В результате боевых столкновений с подразделениями украинской армии он был взят в плен.

Два других предателя с мая по июль этого года, используя собственные мобильные телефоны, во время личной переписки в одном из интернет-мессенджеров, передавали информацию представителям спецслужбы государства-оккупанта, с обозначениями координат о перемещении, движении и расположении военнослужащих и военной техники Вооружённых Сил в Одессе и области.

Текстовые сообщения с указанными координатами злоумышленники закрепляли фотоснимками мест передвижения и расположения сил и средств ВСУ. В частности, один из обвиняемых сообщал о перемещении военного груза по железной дороге через Белгород-Днестровский район и последствия попадания ракет по железнодорожному мосту.

При задержании у мужчин обнаружены и изъяты мобильные телефоны, которые использовались в противоправной деятельности.

По ходатайству прокуроров все трое обвиняемых находятся под стражей. Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

За это преступление Законом предусмотрено пожизненное заключение.

Как сообщала Одесса News, правоохранители в августе 2022 года задержали медработника из Одесской области, который передавал спецслужбам РФ данные о местах дислокации украинских защитников.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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