Владимир и Елена Зеленские приняли участие в праздновании Дня независимости Украины

23 августа в День Независимости Президент и первая леди почтили память Героев Небесной Сотни.

Как сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины, утром президентские супруги прибыли к памятному кресту на месте гибели участников Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева. Владимир и Елена Зеленские установили лампадки у креста и поклонились, почтив память павших за свободу.

Также сегодня Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память защитников нашего государства, погибших во время российско-украинской войны. Президентские супруги возложили цветы к Стене памяти вблизи Михайловского Златоверхого собора в Киеве. Была выстроена рота почётного караула и раздались звуки трубы. Память украинских героев почтили минутой молчания.

Зеленские приняли участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Независимости «Молитва за Украину» в Софиевском соборе в Киеве. Камерный хор исполнил Отче наш. После этого предстоятели церквей и руководители религиозных организаций помолились за Украину и пожелали скорейшего наступления мира, а также силы украинскому народу, чтобы выстоять во время тяжёлых испытаний.

Отмечается, что хор исполнил духовный гимн «Боже великий, единый, нам Украину храни!». Глава государства поздравил предстоятелей церквей и руководителей религиозных организаций с Днём Независимости и поблагодарил за духовную поддержку украинского народа.

Как сообщала Одесса News, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко и мэр Одессы Геннадий Труханов поздравили одесситов с Днём независимости Украины.

Фото: ОПУ

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