Одесситы обратились к Зеленскому помочь в борьбе с застройщиками

27 октября в Одессе протестующие против стройки на Гагаринском плато записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому и озвучили свои требования.

Как сообщает Пушкинская, в акции участвовало около 150 человек — жители Аркадии, активисты общественных организаций и депутаты горсовета.

«Несколько человек записали видеообращение к Зеленскому от лица жителей Гагаринского плато. Они пожаловались президенту, что на месте, где должна быть построена школа, появятся высотки по 25 этажей на полторы тысячи квартир. В обращении жители Аркадии рассказали, что им приходится ежедневно возить по пробкам своих детей в ближайшие к району школы, переполненные в несколько раз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Гагаринском плато сейчас проживает около 30 тысяч человек и все они ждут школу, которую власти обещали построить ещё в 2015 году.

Застройщик — ООО «Камертон» — перед акцией распространил сообщение, в котором предостерёг протестующих от порчи имущества. В компании заявили, что усилят охрану объекта, и в случае сноса заборов и других неправомерных действий обратятся в полицию.

Как сообщала Одесса News, днями во время акции на Гагаринском плато, 5 протестующие пожаловались на нападение «титушек», якобы нанятых застройщиком. По словам активистов, их облили водой и избили.

Кстати. Многоквартирный жилой комплекс UNITY TOWERS строится компанией ООО «Камертон», спроектировала его компания «Мегалайн Проект», а подрядчиком будет компания «Эйч Пи Групп». В каждом доме предусмотрено 25 этажей.

Фото: Пушкинская