В одесской семье кошачьих скульптур — пополнение

В Одессе появилась 12-я кошачья скульптура.

Их количество подсчитало издание ТАЙМЕР.

«12 скульптура серии «Одесские коты» появилась на Французском бульваре на территории Дачи Анатра, недавно подаренной неизвестным меценатом одесскому благотворительному фонду «Корпорация монстров».

Отмечается, что скульптура создана руками одесситки Татьяны Штыкало.

Прототипом для скульптуры стал настоящий кот по кличке Сифон, который живёт у руководительницы фонда Екатерины Ножевниковой.

Одесса News писала об открытии в июле новой скульптурной композиции на фасаде жилого комплекса «Бельэтаж», построенного компанией «Будова» в Одессе на углу улиц Леонтовича (Белинского) и Пантелеймоновской.