В Одессе прошел благотворительный фестиваль «Home Me Fest»

28-29 сентября на территории «ТРЦ Ривьера», прошел фестиваль хвостатых-полосатых, ищущих свой дом.



Любой человек, пришедший на фестиваль с паспортом, имел возможность уехать домой с новым другом. В первый день фестиваля, как сообщают организаторы, свой дом нашли 38 котов. Но даже после окончания мероприятия, люди продолжают писать организаторам и спрашивать о питомцах.

Сегодня же, можно было приехать и выбрать для себя любую приглянувшуюся собаку. «Все животные привиты и осмотрены ветеринарами. Это уже четвёртый фестиваль. Как сообщают организаторы, цифры пристроенных хвостатых не сильно меняются, в среднем 30-40 процентов зверей уезжают домой», — отметила соорганизатор фестиваля.

По материалам: Одесса News/Home Me Fest