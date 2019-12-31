В центре Одессы появился ещё один кот из полимеров

Возле одесского кафе «Бабель фиш», что на улице Греческой, открыли очередную скульптуру из цикла «Одесские коты».

Как сообщает ТАЙМЕР, на сей раз героем композиции стали «кот Васька и его любимые кильки в томате».

Отмечается, что это это уже 13-я фигурка кота в серии, выполненная руками скульптора Татьяны Штыкало.

Как и другие скульптуры, «Васька» сделан из полимерной смолы с добавлением бронзовой крошки — таким образом скульптуру надеются спасти от вандалов.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году скульптуры серии «Одесские коты» украсили дачу Анатра на Французском бульваре, дом №16-а по улице Белинского и школу № 81 на Фонтанской дороге. Свою лепту в котоманию внёс также одесский скульптор Сергей Кудрявцев.