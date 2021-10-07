15-ю скульптуру котам установили в Одессе

В Одессе у входа в торговый центр «Остров» установили скульптуру «Шуры-муры».

Это 15-я по счёту скульптура проекта «Одесские коты», сообщает 048.ua.

Скульптура представляет собой двух изнывающих от жары лежащих котов, выполненных из искусственной бронзы.

«Здесь не столько любовь, сколько жара, потому что «остров» — жарко. Это про то, когда проходишь в жаркие дни по Одессе и видишь вот этих кое-как развалившихся кучами котов. У меня даже была идея назвать табличку «густая жара», как из сериала «Ликвидация», — рассказала автор проекта Татьяна Штыкало.

По её словам, торговый центр сам захотел принять участие в проекте и предложил свою локацию, дав ей волю для любых идей.

Татьяна слышала, что во время строительства возле «Острова» периодически подкармливали котов, которые приходили с Привоза — это и вдохновило скульптора.

Отмечается, что проект создавался около полугода.

«Когда я увидела Таниного кота на Новом рынке, сразу же подумала, что такой кот должен быть и у нас. Я считаю, что эти коты привнесут определённый заряд эмоционального позитива и в наш торговый центр. Я рада, что мы причастны к чему-то прекрасному», — сказала представитель администрации торгового центра Оксана Крашунская.

Первую скульптуру в рамках проекта «Одесские коты» установили весной 2018 года.

Одесса News сообщала об установке в 2020 году мини-скульптуры кота-джентльмена в белом шарфе, посвящённой известному КВНщику — сценаристу, юмористу и художественному руководителю команды КВН «Джентльмены ОГУ» Яну Гельману, трагически погибшему в 2012 году.

Фото: 048.ua, vgorode.ua

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