В Одессе появились 3D-зебра и LED-подсветка пешеходных переходов

В центре Одессы, на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской, сотрудниками КУ «СМЭП» и КП «Городские дороги» был осуществлён монтаж LED-подсветки пешеходного перехода светофорного объекта.

Об этом сообщается на официальном сайте города.



«Это специальная плитка, которая монтируется в тротуарном покрытии и синхронизируется с работой светофора. Если человек задумался и бредёт, опустив голову, не глядя на светофор, то он увидит под ногами красный или зелёный цвет, в зависимости от того, что в этот момент показывает светофор. Кроме пользы, это ещё и эстетично, особенно в вечернее время», — отметил директор КУ «СМЭП» Артём Сидоренко.



Отмечается также, что на улице Магистральной сотрудники КУ «СМЭП» нанесли на асфальтное покрытие так называемую 3D-зебру – изображение пешеходного перехода, выполненное так, что создается объёмный эффект.



Данная технология особенно актуальна в ночное время, когда «зебра» будет хорошо видна издалека, и водители смогут заблаговременно замедлять движение.



Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года работники Одесского коммунального предприятия «Сервисный центр» выполнили работы по приведению в первоначальный вид после вандалов Led-качелей, установленных в рамках Общественного бюджета в конце 2018 года.

Фото и видео: «Одесса»