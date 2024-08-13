Школы Одессы готовятся к новому учебному году с учётом реалий военного времени

В условиях действия военного положения создание безопасных условий пребывания для участников образовательного процесса является приоритетным направлением в подготовке учебных заведений к новому учебному году.

По информации на официальном сайте «Одесса» горсовета, в течение летнего периода в учебных заведениях коммунальной собственности территориальной громады города Одессы проводятся ремонтные работы и подготовка к новому 2024/2025 учебному году.

Так, для улучшения уровня противопожарной оснастки производится капитальный ремонт системы внутреннего противопожарного водопровода в Одесской гимназии №33. Завершены работы по установке пожарной сигнализации (автоматической системы пожаротушения) в Одесских лицеях №№ 65, 81, 84, «Фонтанский», «Надежда», гимназии № 33, начальной школе № 275, заведениях дошкольного образования № № 113, 128, 15 , 165, 173, 211, 278, 283, 291, 306, 310 и детском доме «Жемчужинка».

Отмечается, что в пищеблоках учебных заведений установлены первичные средства пожаротушения.

В Одесском заведении дошкольного образования №103 завершаются работы по капитальному ремонту подвального помещения для приспособления для укрытия населения. В Одесской начальной школе №53 проведён ремонт укрытия, в Одесском лицее №130 – ремонт кабинета «Защита Украины». В Одесском лицее №6 починили пол. Для увеличения мест в уже существующих простейших укрытиях ведутся работы по капитальному ремонту в Одесских лицеях №72, №78 и №84.

Одесса News информировала, что заведения общего среднего образования коммунальной собственности территориальной громады Одессы в апреле 2024 года получили 625 ноутбуков Chromebook от ЮНЕСКО, профинансированные Global Partnership for Education (GPE).

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