Еврейский культурный центр в Одессе приглашает на спектакль «Пьяные вишни»

17 августа Beit Grand (Еврейский культурный центр) приглашает посмотреть современную комедию «Пьяные вишни».

Пять подруг собираются на вечеринку в честь определения пола будущего ребёнка одной из них. Однако это лишь повод, потому что на самом деле девушек интересует, кто же отец младенца, ведь их подруга держит это в тайне. А когда в одной комнате появляются совершенно разные женщины, их тайны и немного алкоголя, то последствия такой вечеринки спрогнозировать невозможно.

О чём думают женщины? Чего боятся? О чём они мечтают? И существует ли женская дружба? Узнаете, посмотрев спектакль.

Приходите к 16.00 или 18.30.

Стоимость билетов от 290 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Нежинская, 77/79.

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