Дон Алехандро приглашает на Ришельевскую продегустировать биодинамические вина

4 февраля в Одессе, в магазине Happy Wine по адресу Ришельевская, 33, пройдёт дегустация авторских вин от одного из самых креативных и харизматичных виноделов 21-го века — Дона Алехандро (Александра Владимировича Шаповалова).

7 удивительнейших образцов биодинамических вин. Каких? — Пока секрет.

Цена за такую дегустацию чисто символическая: 350 грн. Приходите к 19 часам.

Мест не много, лучше записаться: (https://instagram.com/happy_wine_store?utm_medium=copy_link ) или по телефону 0 (67) 654 05 35.

Дон Алехандро – владелец одноименной авторской винодельни «Don Alejandro Winery», наполняет свои незабываемые и сверхэнергетические шедевры индивидуальными знаниями об архитектуре виноделия и силой личного участия в процессах конструирования и сотворения вин.

Соединяя опыт мировых мэтров и интегрируя свою модернизированную технологию в производстве, Don Alejandro создаёт уникальные вина, олицетворяющие стиль высочайшей гармонии передовых ощущений.

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