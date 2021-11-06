Группа «Мельница» приедет в Одессу с презентацией нового альбома

Прошло уже двадцать лет с тех пор, как несколько музыкантов и одна певица вышли на сцену маленького московского клуба и представились как группа «Мельница».

Маленькие клубы сменились концертными залами и стадионами, акустическое звучание перетекло в сторону рока, а от первоначального состава осталась только Хелависа. За плечами группы семь номерных альбомов, четыре видео-клипа и ряд престижных наград и выступлений на крупных фестивалях.

«Мельница» сейчас — это отлаженный с ювелирной точностью механизм, работающий на создание… магии.

Хелависа и ее коллеги на сцене создадут ретроспективную программу, которая проведёт слушателя по дороге сна через перевалы, покрытые дикими травами, позовёт зовом крови и накроет неизлечимой ангелофренией в далёкой галактике Альхимейра.

«Мельница» — это двадцать лет истинной магии!

Цена билетов от 250 до 1250 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 14 ноября, воскресенье, 19:00.

Место проведения: Музкомедия

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