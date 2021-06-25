Куда пойти в Одессе на выходные дни 26-28 июня

Выходные и праздничные дни в Одессе 26-28 июня будут изобиловать красочными культурными ивентами — спортивными мероприятиями и выставками, фестивалями и театральными постановками, экскурсиями и художественными выставками.

Выбор, как всегда, за Вами!

26 июня Мегамарш в вышиванках (13:00 – 15:00) («Пассаж» по ул. Дерибасовской, 27 – ул. Дерибасовская – ул. Ришельевская – Приморский бульвар).

26 июня Джамала приедет в Одессу, чтобы дать феерический концерт на сцене летней площадки «Морвокзал». На концерте Джамала представит сразу два новых альбома — «Мы» и «5:45». Приходите к 20:00. Стоимость билетов — 400-1750 грн.

26 июня Олег Кензов не оставит равнодушным никого, удивляя мужчин смыслом и душевностью, а девушек – харизмой и голосом. Концерт просто #РакетаБомбаПетарда. Приходите слушать и танцевать в Зелёный театр в 20 часов.

26 июня на Думской площади пройдёт день Нептуна. Приходите к 18:30.

26–27 июня в парке им.Т.Г.Шевченко (эстрадная площадка «Ракушка») праздничный концерт Одесского муниципального театра духовой музыки им.Салика.

26-28 июня на территории у малого пруда в Дюковском парке, что со стороны улиц Балковской и Маловского — Odessa Wine Festival. Вход свободный. 26 и 27 июня работает с 14:00 до 23:00, 28 июня — с 14:00 до 22:00.

Вас ждут более 30 топовых виноделов со всей страны. Более 40 представителей уличной кухни из всех уголков Украины помогут подобрать гостям соответствующую вину вкусную пару.

27 июня – экофлешмоб «Держи шарики» на Ланжероне. Запланированы дефиле моделей в костюмах из воздушных шаров, парад с фигурами из воздушных шаров, аниматорами и ходулистами, зажигательные шоу и концертная программа. Под конец состоится «шествие тысячи огней» со светящимися шарами и файер-шоу. Для участия в экофлешмобе необходимо взять с собой воздушный шарик и прийти на набережную «Немо». Лозунг флешмоба – «Не держи зла, держи шарики и не отпускай!». Экофлешмоб пройдёт с 8:00 до 10:30.

27 июня в парке Шевченко состоится праздничный концерт ко Дню Молодёжи на локации Chornomorets Light park, напротив центрального входа на стадион «Черноморец». В программе праздника – йога, открытые спортивные тренировки по боксу, вольной борьбе и карате, ярмарка, мастер-классы и лекции, файер-шоу и dj парад. Часы работы – 14:00–23:00. Вход свободный.

27 июня в Музее западного и восточного искусства покажут оперу Моцарта, написанную по комедии Бомарше «Женитьба Фигаро». Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 150 грн.

28 июня в Одессе отметят годовщину Конституции Украины. В 10:00 в парке имени Т.Шевченко состоится торжественная церемония возложения корзин и цветов к памятнику Великому Кобзарю.

До 28 июня пройдёт традиционный фестиваль «Хочу в Одессу»: в парке Шевченко 26 и 27 июня одесситов и гостей города ждут на фестивале «Поэзия в танце!» и театральном фестивале «Между прочим…». Интересные программы в рамках фестиваля готовит Одесский зоопарк — 26 июня детей и их родителей приглашают на праздники «Хочу в зоопарк» и «Маленькие юнги». 26-28 июня на центральных площадках города будут соревноваться участницы Национального конкурса красоты «Миссис Туризм Украина — 2021». Финал конкурса состоится в Летнем театре Горсада 28 июня. Необычной «изюминкой» среди всех мероприятий станет фестиваль аэродизайна Odesa Balloon Jam 26 июня на Думской площади, 27 июня — на пляже «Ланжерон».

До 4 июля Дом Рериха приглашает на первую посмертную выставку картин художника Одесского порта Святослава Скоробогатова. Экскурсии под названием «Архитектура и история Одессы в акварелях Святослава Скоробогатова» будут проходить каждое воскресенье.

До 5 июля Одесская епархия проводит международную Православную выставку–ярмарку “Лето Господне”, в котором примут участие монастыри и приходы Украинской Православной Церкви, иконописные мастерские, мастера церковных ремёсел из Украины, Беларуси, Греции, Боснии и Герцеговины, Сербии, Молдовы. Будут представлены духовная литература, периодические издания, иконы современных иконописцев, церковная утварь, шитьё, церковные ткани, ювелирные изделия, керамика, декоративные глиняные изделия, ладан, кадильный уголь и многое другое. В рамках выставки-ярмарки пройдут различные духовно-просветительские и благотворительные мероприятия. Ежедневно будут проводиться мастер классы по росписи чашек, макраме, оригами и каллиграфии. Место проведения: Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь г.Одесса, ул. Успенская, 4. Время работы выставки с 9:00 до 19.00. Телефоны для справок: 068-744-86-53, 099-480-21-63.

До 12 июля выставка творческих работ украинского художника Дмитрия Штеникова «Моя цветущая Украина» в КУ «Городская художественная галерея» (ул. Успенская, 4б).

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Grad.ua, Таймер