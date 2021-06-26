Американский эсминец USS Ross взял курс на Одессу

Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Чёрное море для участия в украинско-американских учениях Sea Breeze-2021.

Об этом в Тwitter сообщает Шестой флот ВМС США.

«USS Ross готовится войти в Чёрное море для участия в учениях Sea Breeze. Корабль направляется из военно-морской базы Суда-Бей, Греция, и сейчас находится в Средиземном море», — говорится в сообщении.

Этот ракетный эсминец уже заходил в Одесский морской порт, в частности. 24 декабря 2019 года.

Кстати. Эсминец относится к ранней версии кораблей типа «Арли Берк», построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в 1996 году, приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния. «Росс» назван в честь капитана Дональда К. Росса, награждённого Медалью Почёта за проявленный героизм во время атаки японцев на Пёрл-Харбор.

Длина корабля 154 метра, ширина 20, осадка 9,3 (с подводной гидроакустической станцией). Полное водоизмещение 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 000 лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж 337 человек. Вооружён различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами «Гарпун». Имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет «Томагавк», ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.

Как сообщала Одесса News, украинско-американские учения Sea Breeze-2021 будут самыми масштабными более чем за 20 лет. Они будут проходить с 28 июня по 10 июля.

С украинской стороны в учениях примут участие 24 единицы кораблей и катеров, 17 самолётов, десятки единиц вооружения и военной техники.

Sea Breeze-2021 имеют наибольшее в истории учений количество стран-участниц — 32 страны из 6 континентов, в них принимают участие 5 000 военных, 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

Британский эсминец HMS Defender D36 и нидерландский фрегат HNMLS Eversten F805 также примут участие в учениях. Они уже находятся в Чёрном море.

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