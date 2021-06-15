Для участия в «Си Бриз» в Чёрное море вошли британский эсминец и фрегат из Нидерландов

Британский эсминец HMS Defender D36 и нидерландский фрегат HNMLS Eversten F805 вошли в Чёрное море.

Об этом сообщает Интерфакс.

Оба корабля зашли в порт Стамбула и ошвартовались рядом в бухте Золотой Рог, что рядом с Босфором. Несколько дней экипажи отдыхали.

Ожидается, что корабли примут участие в ежегодных манёврах «Си Бриз».

Ранее в акваторию Чёрного моря вошёл американский ракетный эсминец Laboon.

Кстати. Эсминец HMS Defender (D36) и фрегат HNLMS Evertsen (F805) входят в эскадру, сопровождающую новейший британский авианосец Queen Elizabeth. На последнем базируется 32 летательных аппарата — палубные самолёты F-35B из американской эскадрильи VMFA-211 и британской 817 SQN, морские пехотинцы из 42 CDORM и три вертолётных эскадрильи – 815 NAS, 820 NAS и 845 NAS.

Фото: Думская

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