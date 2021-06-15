Только шесть одесских пляжей получили санпаспорта: что можно подцепить на пляже

Лишь шесть городских пляжей Одессы – каждый десятый из переданных горсоветом в аренду – получили в этом году санитарные паспорта и готовы к предоставлению услуг жителям и гостям города.

Об этом сообщил директор департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Александр Тищенко.

«Паспорта о готовности к предоставлению услуг отдыхающим на 65 арендованных участках территории коммунального предприятия «Побережье Одессы» передали департаменту экологии три недели назад. Специалисты выезжали на эти пляжи для проверки их готовности к курортному сезону, в том числе требований по водоснабжению, водоотведению, наличию заключённых договоров о вывозе с пляжей твёрдых отходов и др. И убедились, что в третьей декаде мая этого не было сделано на 59 пляжах», – отметил Тищенко.

По его словам, по состоянию на 14 июня большинство арендаторов не выполнили своих обещаний, поэтому паспорта пляжей не подписаны.

Тищенко добавил, что в ближайшие дни специалисты департамента повторно проинспектируют готовность к сезону коммунальных пляжей.

Кстати. Всего в Одессе 79 пляжей, 65 из которых горсовет передал в аренду.

Отдыхая на пляже, можно не только насладиться желанным отпуском, но и подхватить какую-то болезнь и нанести вред своему здоровью.

В инфографике Укринформа напоминается, какими болезнями на пляже можно заразиться, если не соблюдать правила безопасности, особенно, если речь идёт о пляжах без санпаспортов.

Как сообщала Одесса News, в Одессе, в районе «Дельфина», открылся инклюзивный пляж.

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